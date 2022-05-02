الباحة 01 شوال 1443 هـ الموافق 02 مايو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على هذا الوطن وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.وهنأ سموه في كلمته التي ألقاها خلال رعايته الحفل بمناسبة العيد السعيد الذي نظمته إمارة المنطقة اليوم بمنتزه الأمير حسام بالقيم ، الأهالي بعيد الفطر المبارك ، كما هنأ سموه الجنود الأبطال بالحد الجنوبي بهذه المناسبة، داعياً الله لهم بالتوفيق وأن يسدد رميهم وأن يحميهم من كل شر في ظل قيادة المملكة الرشيدة أعزها لله.وتخلل الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة الذي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، كلمة أمين منطقة الباحة رئيس اللجنة المنظمة لاحتفال أهالي المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط أكد خلالها الاستعداد لهذه المناسبة الغالية ، حيث تم تحسين وتجميل مداخل المدن والمحافظات وتجهيز وتهيئة أكثر من 200 منتزه وحديقة وساحة بلدية, كما تم وضع عقود الزينة والإضاءات الجمالية في الشوارع والميادين وتركيب عدد 1432 لوحة تهنئة وصور لولاة الأمر، وتشغيل 18 شاشة تلفزيونية، وتوزيع 12 ألف هدية بمناسبة العيد السعيد, وتنظيم 39 فعالية متنوعة طوال أيام العيد في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.بعد ذلك ألقيت كلمة لأهالي المنطقة ألقاها نيابة عنهم عبدالله بن محمد بن حجر، الذي هنأ فيها باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة القيادة الحكيمة -أيدها الله- ، وسمو أمير المنطقة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن شكره لسموه على رعايته للحفل ومشاركة أهالي المنطقة فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة .بعدها ألقيت قصيدتان بهذه المناسبة ، ثم شاهد سموه والحضور أبرويتًا غنائيًا بعنوان "عاد عيدك يا بلادي" اشتمل على عدد من الرقصات الشعبية والأغاني الوطنية بمشاركة فرقة فنون بمنطقة الباحة تضمنت العديد من اللوحات التي تحكي تطور منطقة الباحة من نهضة تنموية في مختلف المجالات.وفِي ختام الحفل أضاءت الألعاب النارية سماء متنزه الأمير حسام بالقيم .// انتهى //23:56ت م0129