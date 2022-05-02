سكاكا 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واسارتسمت الفرحة على محيا أطفال منطقة الجوف لحظة انطلاق الألعاب النارية التي رسمت العديد من اللوحات المضيئة خلال حفل العيد في مركز الجوف الحضاري بمدينة سكاكا.وانطلقت الألعاب النارية بتنظيم الهيئة العامة للترفيه "برنامج احتفالات العيد 2022" ، جذبت العديد من الزوار من الأهالي والمقيمين أدخلت على نفوسهم مزيدا من الفرح والسرور بهذه المناسبة المباركة .// انتهى //00:03ت م0002