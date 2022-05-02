موسكو 2 شوال 1443 هـ الموافق 3 مايو 2022 م واستوفي ثلاثة أشخاص إثر نشوب حريق في مصنع للذخائر في مدينة بيرم في منطقة الأورال في روسيا.وذكرت سلطات السلامة والصحة المهنية في روسيا مساء الاثنين أن ثلاثة عمال أصيبوا في الحريق، توفي أحدهم في موقع الحادث، فيما نقل اثنان إلى المستشفى لتلقي العلاج ولكنهما فارقا الحياة لاحقاً تأثرا بإصابتهما.وتشير تقارير إلى أن الحريق اندلع مساء الأحد، وعرضت مقاطع فيديو للحريق أعمدة الدخان وهي تنبعث على ارتفاع ألف متر.//انتهى//00:05ت م0004