الكويت 2 شوال 1443 هـ الموافق 3 مايو 2022 م واستلقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي اتصالاً هاتفياً مساء الاثنين، من رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.كما استعرضا وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية، وتأكيدهما أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//00:18ت م0005