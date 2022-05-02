حائل 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل حفل أهالي المنطقة الذي تنظمه الأمانة بعيد الفطر المبارك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ، وتجولا في ركن القهوة السعودية واستمعا لشرح تفصيل عن ما يحتويه الركن.واستقبل سمو أمير المنطقة جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك من محافظي المحافظات ورؤساء المراكز وأهالي المنطقة، وكذلك أبناء شهداء الواجب.وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، وعرض مرئي عن فعاليات العيد في حارات مدينة حائل والتي قدمت فيها هدايا العيد مشاركة من أمانة المنطقة مع المجتمع في أفراحه ، و فيلم عن تطور حائل والتسلسل الزمني لذلك والأماكن السياحية ، ثم قدمت رقصات فلكلورية ولوحة فنية عن أفراح العيد .وأكد سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد ، أن حب الوطن سمة الشعب السعودي وأن ألوان الفرح ترسم لوحة مدهشة في مناطق المملكة الغالية خلال احتفالات العيد السعيد، مشيراً إلى أن الحب المتبادل من أبناء المنطقة وقيادتهم الحكيمة مستمر ومتواصل.ووجه سموه ثلاث باقات ورد في هذه المناسبة السعيدة، قدم الأولى باسمه وباسم أبناء منطقة حائل للقيادة الحكيمة التي أولت هذا الوطن وهذا الشعب الوفي الرعاية الشاملة ليعيش حياة كريمة والباقة الثانية قدمها لتراب الوطن الغالي شماله وجنوبه وشرقه وغربه، والثالثة قدمها لأبناء الوطن في كافة أرجاء الوطن، كما اختار سموه منها وردة حمراء خص بها أبناء منطقة حائل، متمنياً لهم الفرح الدائم .وفي ختام الحفل قدمت فرقة الفنون الشعبية العرضة السعودية وشارك سمو أمير حائل وسمو نائبه في أدائها.// انتهى //01:00ت م0006