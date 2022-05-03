عرعر 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واسنظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية أمس فعالية "العيد الشمالي" احتفاء بعيد الفطر المبارك، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية في عرعر.وشملت الفعالية عددا من المناشط منها عيدي العيد وفنجان القهوة الشمالية الذي خصص للمعايدة العامة، وتزامناً مع عام القهوة السعودية ليكون مقراً للاحتفال العام ، كما تستمر اليوم مسيرة الخيول العربية لتشجيع ودعم أصحاب هذه الهواية العربية الأصيلة.وأوضح مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خالد الرميخاني, أن مثل هذه الفعاليات تعزز الهوية الوطنية ورفع قيمة الموروث الشعبي وتعزيز دور المشاركة الاجتماعية وتنمى التنمية الاجتماعية في المنطقة من خلال تحسين نمط الحياة، وتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة للنهوض برفاهية المجتمع، وتطوير وتنويع فرص التنمية المحلية، مؤكداً أن هناك العديد من الفعاليات التي ستنطلق في مختلف محافظات ومراكز المنطقة.// انتهى //01:49ت م0007