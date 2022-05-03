جازان 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واسأضاءت الألعاب النارية بألوانها وأشكالها المتنوعة أمس, سماء منطقة جازان , بمناسبة عيد الفطر المبارك, ضمن الفعاليات التى تنظمها الهيئة العامة للترفيه "برنامج احتفالات العيد 2022".وشهدت الفعالية التي انطلقت من ممشى الشاطئ بالكورنيش الشمالي حضورًا وتفاعلًا كبيرًا من أهالي وزوار المنطقة الذين حضروا هذه الفعاليات وحرص الكثير منهم على توثيق لحظات انطلاق تلك العروض عبر أجهزتهم الذكية ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تعبيراً عن الفرح و الابتهاج بهذه المناسبة السعيدة.// انتهى //01:50ت م0008