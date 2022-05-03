عنيزة 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واس‎أحيت فرق الفنون الشعبية مساء أمس احتفالات عنيزة بعيد الفطر المبارك الذي تنظمه بلدية المحافظة في مركز الملك فهد الحضاري بمنطقة الحاجب السياحية.وأوضح رئيس بلدية عنيزة المهندس فارس القحطاني، أن الفرق قدمت عدداً من العروض والألوان الشعبية تتقدمها العرضة السعودية ولون السامري (سامري عنيزة) ولون الحوطي ولون الناقوز كأبرز ألوان الفنون الشعبية في المحافظة ، مشيراً إلى أن ساحات المركز الخارجية خصصت لعربات الفود ترك ، وخصصت الصالات الداخلية كمنصات لتقديم الهدايا للزوار.// انتهى //02:05ت م0009