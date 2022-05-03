رفحاء 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واسشاركت جمعية التنمية الأهلية بمركز لينة ،بمنطقة الحدود الشمالية بعد صلاة العيد أمس، الأطفال فرحتهم بعيد الفطرالمبارك من خلال الفعالية، التي نظمتها ،وتضمنت توزيع الهدايا والعيديات المخصصة للأطفال.وبينت الجمعية انها هدفت إلى إدخال الفرحة، والسعادة، والبهجة على قلوب الأطفال احتفاء بعيد الفطر المبارك،وتعزيز التواصل مع الأهالي من خلال توزيع الهدايا على أبنائهم، الذين أقبلوا بصحبة آبائهم وللحصول على الهدايا في جو من المرح والمحبة.وتعد "العيدية" التي تأتي بعد صلاة العيد من العادات والتقاليد الأصيلة التي توارثها الأبناء من الآباء والأجدادومازالت مستمرة حتى وقتنا الحاضر، وهي إحدى الركائز الأساسية التي يهتم بها الأطفال،وتعد مصدراً للفرح والسرورللأطفال الذين ينتظرونها أول أيام عيد الفطر المبارك.// انتهى //03:43ت م0010