الرياض 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين وولي العهد يؤديان صلاة العيد في المسجد الحرامخادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير الكويت هنأه خلاله بعيد الفطرخادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ولي عهد أبو ظبي هنأه فيه بعيد الفطرخادم الحرمين يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك المغرب هنأه خلاله بعيد الفطرخادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء العراقي هنأه خلاله بعيد الفطرخادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء والمشايخ وكبار المسؤولينولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد أبوظبي هنأه خلاله بعيد الفطرالقيادة تُهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى يوم الدستور لبلادهنائب أمير مكة يزور عدداً من العلماء والمشايخأمير المدينة المنورة يستقبل المهنئين بعيد الفطرأمير الرياض يزور مفتي عام المملكةأمير تبوك يؤدي صلاة عيد الفطر ويستقبل المهنئينصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل يشهد حفل أهالي المنطقة الذي تنظمه الأمانة بعيد الفطرأمير الشرقية يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئينأمير الحدود الشمالية يعايد المرضى المنومين في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعرأمير جازان ونائبه يعايدان الشيخ العامري والشيخ معافاأمير القصيم يستقبل المهنئين بعيد الفطر المباركأمير الباحة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المباركأمير جازان ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطرأمير الحدود الشمالية يتفقد المنازل المتضررة من جراء الأمطار الغزيرة بعرعرأمير الجوف يستقبل المهنئين بعيد الفطر المباركأمير نجران يستقبل المهنئين بعيد الفطر المباركفيصل بن مشعل يرعى احتفال أهالي القصيم في عيد الفطرفيصل بن مشعل يستقبل المسؤولين وأهالي القصيم المهنئين بعيد الفطر‏أمير حائل يستقبل المهنئين بعيد الفطر المباركأمير عسير يستقبل المهنئين بعيد الفطرالنائب العام يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطرعبدالعزيز بن سعود ينقل تهنئة القيادة لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخليةوزير الثقافة يهنئ القيادة بعيد الفطر المباركوزير الصحة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطرتفاعل مجتمعي مع فعاليات عيد الفطروركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (بلداً آمناً) : يمر العيد هذا العام، والعالم يقف على حافة حرب خطيرة، ونذُر مواجهة مخيفة بين روسيا والغرب قد يتصاعد شررها في أي لحظة، هذا بخلاف احتمال دخول قوى دولية أخرى على خط المواجهة، وتوسيع دائرة الصراع بشكل لا يمكن أن يبقى أحد بمنأى عن تداعياته وارتداداته، وفي ظل هذا الوضع المحموم، تبزغ المملكة كواحة استقرار وسلام وأمان في هذا المحيط الملتهب، لتثبت مرة أخرى مناعة هذا الوطن المبارك وسط كم التحديات والمنعطفات والتحولات الهائلة التي مرت بها عبر مراحل عديدة وخرجت منها جميعاً أكثر قوة وتماسكاً وأشد منعة ضد المهددات والمخاطر.وأضافت: مرت المملكة في العقود الماضية بأحداث إقليمية عدة، وواجهت ومازالت خصوماً يتربصون بها ويحيكون مؤامرات متواصلة، للإضرار بها وضرب أمنها واستقرارها، لكن المملكة بثقلها ورزانة موقفها وبعد نظرها تحولت إلى محطة رئيسة لزعماء العالم وقياداته، وأصبحت الدول التي عادت المملكة تطلب ودها، وتسعى لإعادة المياه لمجاريها، بل وتطلب عونها في ظل التوتر العالمي، والصعود التاريخي لأسعار النفط.وأختتمت: من يتأمل مسيرة المملكة مع كل هذه التحديات والمخاطر يدهش لهذا الصمود المذهل، إذ خرجت سالمة من معركتها مع الإرهاب، ووقفت سوراً منيعاً أمام طيش زعماء إقليميين ومغامراتهم المجنونة، ونجت من جائحة كورونا بواحدة من أعظم قصص النجاح في مواجهة وباء عالمي رهيب، وخاضت حرباً عادلة لنصرة أشقائها في اليمن، وفي الوقت ذاته قدمت ملحمة إنسانية في إغاثة اليمنيين، وتوفير حياة كريمة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، ناصبتها دول إقليمية، فسقطت كل المؤامرات، وبقيت المملكة في قصة صعود مستمر، ومسيرة مجد لا ينقطع، في صيرورة تاريخية لوطن شامخ ومنيع.«ربِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ».وأفادت صحيفة "الاقتصادية " في افتتاحيتها بعنوان (رؤية تصنع واقتصاد ينمو) : تجاوز مسار النمو في السعودية خلال الفترة الماضية، مسارات مشابهة في المنطقة، والعالم أيضا، ففي الوقت الذي تسعى فيه معظم الدول إلى المحافظة على وتيرة النمو لديها، وهي تخوض معركة قاسية في ساحة التضخم، حقق الناتج المحلي قفزة كبيرة كانت الأفضل والأسرع منذ 11 عاما، حيث ارتفع في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي 9.6 في المائة.اللافت أن هذه القفزة هي الرابعة على التوالي، بعد أن تراجع النمو بفعل تداعيات جائحة كورونا، التي لا تزال عدد من الدول تعاني منها ومن آثارها، علما بأن الاقتصاد السعودي أظهر تماسكا كبيرا خلال عام الجائحة، بفضل السياسات التي اتبعتها القيادة في محاصرة الوباء والمحافظة على المكتسبات الاقتصادية عموما، ولم يكن هذا ليتحقق لولا الأدوات التي وفرتها رؤية المملكة العربية السعودية 2030 للحراك الاقتصادي العام، في سياق مخططات البناء الشامل.وبينما تحوم الشكوك حول مستويات النمو حول العالم، بما في ذلك الصين التي تأمل في أن يبلغ بنهاية العام 5.5 في المائة، أي أقل بكثير من النمو المعتاد فيها، إلا أن الحكومة السعودية توقعت أن يصل النمو إلى 7.4 في المائة هذا العام، في حين توقع صندوق النقد الدولي أن يقفز أكثر من ذلك ويبلغ حدود 7.6 في المائة.وأعتبرت : وهذا يعني أن الأوضاع الاقتصادية في السعودية بقيت حتى في ظل الاضطرابات العالمية المباشرة وغير المباشرة قوية، وتوافر الأرضية المتينة لاستكمال مشاريع البناء الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات الرؤية، ضمن نطاقاتها الزمنية.كما أن نمو الناتج الإجمالي السعودي يظل مؤشرا محوريا لشكل الاقتصاد في المرحلة المقبلة، خصوصا في ظل متغيرات وتحولات، أنتجت في النهاية عوائد جمة على صعيدي التنمية، والبناء.ففي حين نما الناتج المحلي للقطاع النفطي 20.4 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، بفضل ارتفاع الإنتاج ووصل سعر برميل النفط إلى ما فوق الـ100 دولار، نما أيضا القطاع غير النفطي، الذي يعد محورا رئيسا للاقتصاد الوطني 3.7 في المائة، الأمر الذي يفسر الارتفاع المطرد لحصته في الناتج المحلي كله، وهذا الجانب مهم للغاية، لأنه يمثل محورا أساسيا في ورشة البناء الاقتصادي عموما، ما يدل على نجاعة الاستراتيجية المعتمدة بهذا الشأن.وفي الربع الأخير من العام الماضي، حقق القطاع الخاص في السعودية نموا إيجابيا 4.9 في المائة، فيما حقق الناتج المحلي الحقيقي لهذا القطاع من العام نفسه نموا 6.2 في المائة، مقارنة بالعام الذي سبقه.وأختتمت : ويبدو واضحا أثر إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قبل عام تقريبا، برنامج تعزيز الشراكة "شريك" مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، فالنمو في السعودية بات بعد رؤية المملكة 2030 يستند إلى تحقيق الاستدامة في الاقتصاد، من خلال تنويع مصادر الدخل، وزيادة مرونته.وعلى هذا الأساس، ستكون هناك قفزات أخرى على صعيد نمو الناتج المحلي السعودي في المرحلة المقبلة، خصوصا في ظل ما يميزه من سرعة باتت ضرورية الآن أكثر من أي وقت مضى، يضاف إلى ذلك، الثقة الكبيرة بأداء الاقتصاد الوطني محليا وخارجيا، فقد تمتعت السعودية بتصنيفات قوية حتى في عز تراجع الاقتصاد العالمي في عام الجائحة، وارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية فيها، بفضل سمعتها المتماسكة.وفي العام المقبل، كل المؤشرا// انتهى //06:00ت م0013