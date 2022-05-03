إسلام آباد 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واسأبزرت الصحف الباكستانية اليوم تبادل رئيس الوزراء شهباز شريف التهاني مع زعماء العديد من الدول الصديقة بمناسبة عيد الفطر المبارك.وسلطت الضوء على مضامين بيان المشترك الذي صدر في ختام زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف إلى المملكة العربية السعودية، والتي تدل على حرص البلدين على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون.واهتمت بتأكيد باكستان ودولة الإمارات حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.وحذرت من تراجع منسوب مصادر المياه في باكستان بشكل سريع تزامناً مع موجة الحر القائظ المسيطر على باكستان والهند منذ أكثر من أسبوع، وتوقف هطول الأمطار الموسمية.وتابعت صحف الثلاثاء تطورات فيرس كورونا في عدد من دول العالم، وخاصة في مدينة شنغهاي الصينية، حيث تواصل السلطات المحلية جهودها للسيطرة على انتشار الفيروس مرة أخرى.// انتهى //06:20ت م0014