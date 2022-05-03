حفر الباطن 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واسرفع صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن - باسمه واسم أهالي المحافظة - التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، بمناسبة عيد الفطر، سائلاً الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وتقدُّمها في ظل القيادة الرشيدة.جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس، المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك من أصحاب الفضيلة والمشايخ، ومديرو الإدارات الحكومية، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجمعٌ من المواطنين، في صالة الضيافة بالمحافظة.// انتهى //06:40ت م0015