الباحة 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واسقدَّمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة الباحة 55980 وجبة، بمشاركة 44 متطوعاً في مشروع "إفطار صائم" الذي نفَّذته خلال شهر رمضان المبارك.وسيّرت الجمعية 6 رحلات عمرة استفاد منها 264 معتمراً، كما قدمت 19 محاضرة، و13 كلمة ، و1169 مادة دعوية، ووزعت 1356 مصحفاً ،و24 درساً تعليمياً، إضافة إلى تنظيم مسابقه " في رحاب القران " لعامها الرابع عشر.// انتهى //09:25ت م0017