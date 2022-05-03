رمضان / جمعية الدعوة بالباحة تقدم أكثر من 55 ألف وجبة في مشروع "إفطار صائم"
الثلاثاء 1443/10/2 هـ الموافق 2022/05/03 م واس
الباحة 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واس
قدَّمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة الباحة 55980 وجبة، بمشاركة 44 متطوعاً في مشروع "إفطار صائم" الذي نفَّذته خلال شهر رمضان المبارك.
وسيّرت الجمعية 6 رحلات عمرة استفاد منها 264 معتمراً، كما قدمت 19 محاضرة، و13 كلمة ، و1169 مادة دعوية، ووزعت 1356 مصحفاً ،و24 درساً تعليمياً، إضافة إلى تنظيم مسابقه " في رحاب القران " لعامها الرابع عشر.
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09:25ت م
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