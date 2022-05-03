مكة المكرمة02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واسأنتج التجمّع الصحي بمكة المكرمة خلال شهر رمضان أكثر من 14 برنامجاً متخصصاً في التوعية الصحية لضيوف الرحمن من خلال مدينة الملك عبدالله الطبية والمستشفيات التخصصية والعامة والطوارئ .وأوضح المتحدث الرسمي للتجمّع الصحي بمكة المكرمة حاتم المسعودي أن من أبرز البرامج خلال الشهر الفضيل التوعية الصحية لضيوف الرحمن ، إضافة إلى برنامج صحتك في رمضان وصوم بصحة ، ونبض وصوم بصحة ، والعادات الرمضانية الخاطئة ، والعديد من البرامج المختلفة من خلال حسابات المدينة الطبية ومستشفيات العاصمة المقدسة .وأشار المسعودي إلى أنه تم استهداف المعتمرين بطريقة مباشرة من خلال نشر منشورات التوعية الصحية للمعتمرين في شاشات وأروقة برج الصفوة أمام باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام ، بالإضافة إلى العديد من البرامج من فيديوهات ومنشورات توعية وتثقيفية على مدار الشهر المبارك .// انتهى //10:36ت م0019