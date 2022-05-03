القاهرة 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم, بمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أسر وأبناء الشهداء ومصابي العمليات من رجال القوات المسلحة والشرطة احتفالية عيد الفطر المبارك التي أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية عقب أداء صلاة العيد.ورصدت احتفالات المصريين بأول أيام عيد الفطر المبارك، حيث شهدت الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ في مختلف المحافظات إقبالًا كبيرًا من المواطنين.وتابعت صحف الثلاثاء تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة تأدية مئات الآلاف من الفلسطينيين صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الأقصى المبارك وساحات الضفة الغربية وقطاع غزة.ونشرت دعوة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، كل المكونات المجتمعية والأحزاب السياسية ولجان المقاومة وشباب الثورة، إلى التسامح والترفع فوق الخلافات.وأبرزت صحف القاهرة إعلان رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، عـن إطلاق حوار وطني بمبادرة من الحكومة للتواصل المباشر مع جميع الأطراف والوصول إلى توافق وطني حقيقي.// انتهى //10:37ت م0020