تونس 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واساهتمت الصحف التونسية اليوم, بكلمة الرئيس التونسي قيس سعيد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك والتي جدد من خلالها رفض التفاوض والتحاور مع من "خربوا البلاد وعاثوا فيها فساد" كما أشار الى أنّه سيتمّ تكليف هيئة بإدارة الحوار الوطني تشارك فيه المنظّمات الوطنية الأربع.وكتبت في الشأن المغاربي عن اعلان رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا إطلاق مبادرة لحوار وطني من أجل التواصل المباشر مع كافة الأطراف والوصول إلى توافق وطني.وأخبرت صحف الثلاثاء عن قرار السلطات الصحية في نيوزيلاندا رفع معظم الإجراءات الحدودية التي أقرت لاحتواء كوفيد-19.// انتهى //10:39ت م0023