كانبيرا 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واسأعلن مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي رفع سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.35%، وهي أول زيادة لسعر الفائدة الرسمي في أستراليا منذ أكثر من 11 عامًا.وأفاد حاكم مصرف الاحتياط الدكتور فيليب لوي في بيان اليوم أن أرقام التضخم المرتفعة للغاية الأخيرة وانخفاض معدل البطالة في البلاد يعني أن الوقت مناسب لرفع سعر الفائدة.// انتهى //10:40ت م0024