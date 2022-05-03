المدينة المنورة 02 شوال 1443هـ الموافق 03 مايو 2022م واستنفذ جمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة "مجتمعي" بالشراكة مع أمانة منطقة المدينة المنورة العديد من البرامج والمبادرات بمناسبة عيد الفطر المبارك بهدف تعزيز اللحمة الوطنية والمجتمعية، والتأكيد على المودة والتآخي بين مختلف أطياف المجتمع، وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم بمناسبة العيد السعيد.وتتضمن البرامج لقاءات معايدة صباحية ومسائية بين أهالي الأحياء في 32 مجلساً ومركزاً حي، إضافة لفعاليات ترفيهية تشتمل على عروض مسرحية ومسابقات في الرسم وألعاب الذكاء، وعروض فنية وشعبية، وبعض الألعاب الرياضية.وبيّن أمين عام الجمعية الدكتور سمير بن عبد الرحمن المغامسي أن الفعاليات التي تغطي عدداً كبيراً من أحياء المدينة المنورة تقام بالشراكة والتعاون مع أمانة منطقة المدينة المنورة وبتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي أمين المنطقة المهندس فهد البليهشي، مؤكداً أهمية إشاعة الفرح بالعيد، وإظهار هذه الفرحة شكراً لله على ما يسّره من الصيام والقيام في شهر رمضان المبارك، وتحقيقاً للتواصل والتعارف .//انتهى //11:06ت م0026