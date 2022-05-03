الرباط 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم, بتوقيع الحكومة المغربية ميثاقاً وطنياً مع النقابات الكبرى، واتحاد أصحاب المقاولات، يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور، وذلك عشية عيد العمال العالمي.وسلطت الضوء على أجواء الاحتفال بعيد الفطر بالمغرب وفي عدد من بلدان العالم الإسلامي على مستوى التقاليد الاجتماعية.وأخبرت صحف الرباط عن أكثر من 200 ألف مصلٍ توافدوا على ساحات المسجد الأقصى بالقدس لأداء صلاة عيد الفطر بالرغم من الاستفزازات الإسرائيلية.وتطرقت إلى أن 11 ولاية بأفغانستان تعاني من انقطاع التيار الكهربائي، وذلك جراء تفجير استهدف منشأتين لنقل الكهرباء غرب العاصمة كابول.ونقلت الصحف المغربية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدول الغنية إلى التحرك في مواجهة حالة الطوارئ المناخية، وإلى الوفاء بوعودها على صعيد المساعدات المالية التي تعهّدت بتقديمها إلى البلدان النامية.// انتهى //11:39ت م0027