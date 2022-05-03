جدة 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.وعبر جلالة ملك مملكة البحرين، عن التهنئة لسمو ولي العهد بعيد الفطر المبارك.وقد بادله سموه التهنئة، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير والبركات.// انتهى //13:13ت م0028