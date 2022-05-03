مكة المكرمة 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واستنطلق مساء اليوم الثلاثاء الثاني من شهر شوال فعاليات احتفالات أمانة العاصمة المقدسة بعيد الفطر المبارك ، حيث تقام عروض هذه الليلة في موقعين بمكة المكرمة ، تم اختيارها بعناية لتكون قريبة من أماكن وجود السكان في مختلف المواقع ، وهي مواقف حجز السيارات بطريق الأمير محمد بن سلمان – مكة جدة السريع ، ومواقف حجز السيارات بالشرائع طريق الطائف السيل ، وستستمر على مدى ثلاث أيام اعتباراً من اليوم الثاني وحتى الرابع من شهر شوال .وقال المتحدث الرسمي بأمانة العاصمة المقدسة أسامة بن عبدالله الزيتوني ، إن الأمانة أعدت وعلى غرار كل عام برنامجاً مميزاً وحافلاً للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية على نفوس كل المسلمين ، حيث يحتوي على فقرات منوعه وشيقة روعي فيها ملائمة مختلف الأعمار والأسر لتواكب المناسبة ، وستتضمن ألعاباً ومسابقات وألواناً فلوكلورية وعروضاً غنائية للأطفال - وفقرة الرسم على الوجه وعروض الدمى وعروض العمالقة وسحوبات وركن التصوير الفوتوغرافي بالإضافة إلى تقديم الهدايا والجوائز للحضور .وأشار إلى أن العروض ستقدم من مجموعة من الفرق الاستعراضية المتخصصة ، وستنطلق بعد صلاة العشاء وحتى منتصف الليل ، كما ستنظم الأمانة مساء هذا اليوم حفلاً لمعايدة عمال النظافة وبالتعاون مع جمعية (البيئة هي الحياة).يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة قد قامت منذ وقت مبكر بتهيئة كافة المواقع الخدمية والترفيهية وصيانة وتجهيز الحدائق العامة والساحات والمنتزهات ، إضافة إلى إجراء العديد من أعمال الزينة والإنارة في عدد من الميادين والشوارع والطرق الرئيسية ومداخل مكة المكرمة ، مع تركيب العديد من اللوحات المعبرة ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.// انتهى //14:00ت م0030