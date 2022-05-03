مقديشو 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واسلقي 5 أشخاص مصرعهم اليوم في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة شنته حركة الشباب الإرهابية على مركز عسكري لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية "أتمس" جنوبي الصومال .وأفادت مصادر أمنية صومالية أن سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت مركزاً عسكرياً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتمس) في بلدة عيل برف بإقليم شبيلى الوسطى جنوبي البلاد, مشيرةً إلى أن الهجوم أعقبه مواجهات عنيفة بين مقاتلي الشباب والقوات الأفريقية أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص بينهم مدنيان.// انتهى //14:01ت م0032