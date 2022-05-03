جازان 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، في الإمارة اليوم، المحافظين ورؤساء المراكز وأعضاء مجلس المنطقة ومشايخ القبائل وجمعاً من المواطنين، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .وأُقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم أُلقيت كلمة الأهالي، ألقاها نيابة عنهم عبده خمجان, قدم خلالها التهنئة لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، منوهاً بالجهود التي يبذلها سموه لتحقيق المزيد من النمو والتطور لمنطقة جازان، ومجدداً العهد والولاء باسم الجميع لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين، - حفظهما الله -.بعد ذلك ألقى الشاعر أحمد بن علي عداوي قصيدة شعرية ، ثم القى الشاعر عيسى الفيفي قصيدة شعبية بهذه المناسبة .إثر ذلك, ألقى سمو أمير منطقة جازان كلمة، رفع خلالها التهنئة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان إلى خادم الحرمين الشريفين, ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة بالخير والمسرّات على الجميع، مشدداً على ما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام بكل ما يوفر راحة ورفاهية المواطن والمقيم، وأهمية دور المواطن في التنمية والتطوير وحفظ الأمن والأمان وحماية الوطن ومقدراته ومكتسباته في هذه البلاد التي أُسست على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وقواعد الشريعة الإسلامية السمحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها .ونوه بالدور البطولي الذي يقوم به الجنود المرابطون في الحد الجنوبي بمختلف القطاعات العسكرية والأمنية، والتضحيات التي يُقدمها أبطالنا بكل إخلاص وتفانٍ للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين مرخصين أرواحهم الغالية دفاعاً عن الدين والوطن ، مشدداً على أهمية التعاون بين المواطن والمقيم ورجال الأمن في القيام بكل ما يسهم في حفظ الأمن وحماية المقدسات ومقدرات الوطن.// انتهى //14:51ت م0034