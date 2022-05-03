القاهرة 02 شوال 1443هـ الموافق 03 مايو 2022 م واسنوه رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، بالدور الذي تقوم به الصحافة العربية في الدفاع عن القضايا العربية، مشيداً بالتطور الملحوظ الذي تشهده الصحافة العربية وسعيها الدؤوب لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة والاحتفاظ بمكانتها ودورها في تشكيلوعي الجمهور.وقال العسومي في بيان، اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من مايو من كل عام : إن الصحافة الحرة والمستقلة والمهنية باتت أحد المتطلبات الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في بناء وتقدم المجتمعات وتحقيق تنميتها الشاملة على كافة المستويات، فضلاً عن الدور التنويري والإرشادي الذي تقوم به، خاصة في أوقات الأزمات .// انتهى //15:16ت م0035