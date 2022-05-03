طرابلس 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واسأعلنت السلطات الأمنية الليبية تعرض سجن مليتة بمدينة زوارة لهجوم مسلح مساء أمس ما أسفر عن هروب عشرات السجناء.وأفادت السلطات في بيان اليوم : أن الهجوم أسفر أيضا عن مقتل أحد رجال الأمن التابعين لجهاز الشرطة القضائية، مشيرة إلى التمكن من إيقاف 15 من المساجين الفارين الذين قالت إن أغلبهم من مرتكبي الجرائم الخطرة.كما طلبت السلطات الأمنية الليبية من المواطنين التحلي بروح الوعي والإبلاغ عن أي معلومات من شأنها أن تؤدي إلى ضبط باقي الفارين الذين لم تذكر عددهم.// انتهى //15:58ت م0036