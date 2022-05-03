سياسي / هجوم على سجن غرب ليبيا يؤدي لمقتل رجل أمن وفرار عدد من السجناء
الثلاثاء 1443/10/2 هـ الموافق 2022/05/03 م واس
طرابلس 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واس
أعلنت السلطات الأمنية الليبية تعرض سجن مليتة بمدينة زوارة لهجوم مسلح مساء أمس ما أسفر عن هروب عشرات السجناء.
وأفادت السلطات في بيان اليوم : أن الهجوم أسفر أيضا عن مقتل أحد رجال الأمن التابعين لجهاز الشرطة القضائية، مشيرة إلى التمكن من إيقاف 15 من المساجين الفارين الذين قالت إن أغلبهم من مرتكبي الجرائم الخطرة.
كما طلبت السلطات الأمنية الليبية من المواطنين التحلي بروح الوعي والإبلاغ عن أي معلومات من شأنها أن تؤدي إلى ضبط باقي الفارين الذين لم تذكر عددهم.
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15:58ت م
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