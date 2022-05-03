جدة 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واسيستقطب موسم جدة 2022 زواره تزامنا مع فرحة عيد الفطر بعروض "سيرك دو سوليه" العالمي، وذلك في مدينة الملك عبدالله الرياضية، بلوحات استعراضية وسط حضور كبير من مختلف الجنسيات، والاستمتاع بمثل هذه العروض.وأبهر 39 مؤدياً يساندهم ٢٥ فنياً في تقديم عروض السيرك التي تقدم ولأول مرة عرضاً حصرياً لموسم جدة، حيث تضمنت فعاليات اليوم الأول ٤ عروض بهلوانية عالمية دمجت بين الإبداع والابتكار والتشويق، وعاش معها الحضور أجواء قصة سيرك دو سوليه "فيوجن" الرئيسية.وشهدت عروض اليوم الأول فقرات بهلوانية كعجلة الموت، الطائرة، وعرض التوازن، والقماش المعلق، وعروض الهيليوم، والدرجات الهوائية، والعاصفة الورقية بالإضافة للعروض النارية الممتعة.وتتواصل غداً الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك عروض السيرك عند الساعة 9 مساءً بالكثير من الفقرات المنوعة والتجارب المشوقة، بمشاركة فرق عالمية متخصصة في هذه العروض.// انتهى //16:25ت م0038