‎الباحة 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، الشابين طارق عايض الغامدي, ونايف عايض الغامدي نظير تضحيتهما في موقف بطولي بعد نجاحهما في استخدام صهريج وإنقاذ مواطن ستيني وأغنامه من الغرق في سيول مركز وراخ بمحافظة العقيق، كما كرم سموه الكابتن سعد بخيت جبران الغامدي عضو جمعية ساعد للبحث والإنقاذ التطوعية, والشاب سعيد عايض غشام الغامدي بعد إنقاذهما حياة شخص بعد أن جرفت السيول مركتبه بوادي كرا الحائط بمحافظة العقيق وقدما المساعدة له وهو بصحة جيدة ولله الحمد .ويأتي هذا التكريم تقديرًا من سمو أمير المنطقة للأعمال التي يقدمها أبناء الوطن لخدمة مجتمعهم .من جانبهم قدم المكرمون الشكر الجزيل لسمو الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على حرصه وتكريمه ودعمه المستمر موضحين أن هذا التكريم شرف عظيم ووسام على صدورهم يحفزهم لتقديم المزيد من الجهود لخدمة وطنهم وتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- .// انتهى //16:37ت م0039