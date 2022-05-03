الرباط 02 شوال 1443 هـ الموافق03 مايو 2022 م واستعهدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات على درب ازدهار العالم الإسلامي وتقدمه.وأوضح بيان صادر عن المنظمة بمناسبة الذكرى الـ40 لتأسيسها، التي تحل اليوم، أنها تسير على نهج انفتاحها المثمر، الذي أكد نجاح رؤيتها التحديثية، بما اشتملت عليه من تقدم حازم صوب المستقبل، استشرافًا لآفاقه، واستعدادًا لمتطلباته، مشيرة إلى العديد من المبادرات التي اضطلعت بها داخل مختلف دول العالم الإسلامي، مع تحديث ناجز طال هيكل أدائها وبناءها المؤسسي، ملتزمةً في ذلك باستلهام حاجات العصر وشواهد تحولاته الإنسانية المتسارعة.وعبرت المنظمة بالمناسبة عن شكرها للمملكة المغربية دولة المقر، على ما ظلت تقدمه لها طوال 40 عامًا من دعم ومؤازرة، وامتنانها لقادة الدول الأعضاء، نظير مساندتهم للمنظمة، والوفاء المستمر بإسهامات دولهم المالية في ميزانيتها.// انتهى //17:30ت م0042