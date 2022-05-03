واشنطن 02 شوال 1443هـ الموافق 03 مايو 2022م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم، اتصالًا هاتفيًا بوزيرة الخارجية التشيلية أنطونيا أوريجولا.وهنأ وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، نظيرته أوريجولا بتعيينها وزيرة للخارجية، معربًا عن تطلع بلاده إلى مشاركة تشيلي في قمة الأمريكتين في لوس أنجلوس في أوائل يونيو.كما ناقش الجانبان خلال الاتصال عددًا من الموضوعات المشتركة بين البلدين، إلى جانب بحث الاستجابة الجماعية لمعالجة الهجرة غير النظامية في جميع أنحاء المنطقة.// انتهى //17:31ت م0043