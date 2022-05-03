أنجامينا 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 305 سلال غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في قريتي جناح وكابقة التابعة لمحافظة ماسينياه في جمهورية تشاد، استفاد منها 1.830 فردًا.وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.// انتهى //18:06ت م0044