مقديشو 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واسشن مقاتلو حركة الشباب الإرهابية اليوم هجوما على قاعدة للقوات البوروندية التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقية الانتقالية "أتميس" في بلدة عيل برف في إقليم شبيلى الوسطى.وقالت مصادر إعلامية: إن الحركة بدأت هجومها بتفجير سيارة مفخخة أعقبته مواجهات مباشرة بين مسلحيها والقوات المتمركزة في القاعدة المستهدفة.// انتهى //18:27ت م0046