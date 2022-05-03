سياسي / حركة الشباب الإرهابية تشن هجوماً على قاعدة للقوات الأفريقية في إقليم شبيلى الوسطى
الثلاثاء 1443/10/2 هـ الموافق 2022/05/03 م واس
مقديشو 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واس
شن مقاتلو حركة الشباب الإرهابية اليوم هجوما على قاعدة للقوات البوروندية التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقية الانتقالية "أتميس" في بلدة عيل برف في إقليم شبيلى الوسطى.
وقالت مصادر إعلامية: إن الحركة بدأت هجومها بتفجير سيارة مفخخة أعقبته مواجهات مباشرة بين مسلحيها والقوات المتمركزة في القاعدة المستهدفة.
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18:27ت م
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