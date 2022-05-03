أبوجا 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واسارتفع عدد ضحايا انهيار مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق في مدينة لاجوس العاصمة الاقتصادية لنيجيريا إلى 10 قتلى.وأفادت الهيئة النيجيرية لإدارة الكوارث في بيان، أنه تم إنقاذ 23 شخصاً مصابين بدرجات متفاوتة الخطورة، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية.وكان المبنى السكني قد انهار في وقت متأخر من مساء يوم الأحد في منطقة أوينغبو في لاغوس المركز التجاري لنيجيريا والمدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان التي يزيد عدد سكانها عن 14 مليون نسمة.// انتهى //18:31ت م0048