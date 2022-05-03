جدة 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واسيشكل برج الاستطلاع -الذي يتوسط منطقة "آرت بروميناد" بموسم جدة ويبلغ ارتفاعه 80 متراً- واحداً من معالم الجذب للزوار الذي تتميز فيه جدة آرت بروميناد، حيث يكشف جمال عروس البحر الأحمر، ويمنح الزائر مشاهدة مختلفة لمنطقة الفعاليات وماتحتضنه من عروض مشوقة.ويأتي موسم جدة في نسخته الثانية ب2800 يوم فعالية تتوزع على 9 مناطق فعاليات رئيسة، وتأتي جدة آرت بروميناد إحدى هذه المناطق التي تنطلق منها احتفالات الموسم لمدة 3 أيام، وتتميز بموقعها الجميل على الواجهة البحرية وتنوع العروض فيها، ويُتوقع أن تستقطب العديد من الزوار طوال الموسم.ويستقطب موسم جدة أبرز التجارب العالمية في مجال الفعاليات والسياحة والترفيه، حيث سيكون هناك 70 تجربة تفاعلية، وأكثر من 60 لعبة ترفيهية، و7مسرحيات عربية، ومسرحيتين عالميتين، وتجارب وفعاليات بحرية، وسيرك عالمي، وأكبر شلال تفاعلي، و4 معارض عالمية، والعديد من العروض والفعاليات الترفيهية المشوقة.// انتهى //18:34ت م0049