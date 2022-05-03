حجة 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واسقدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية لـ 186 مستفيدا خلال المدة من 13 حتى 19 أبريل 2022م.واستقبلت عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 14 مريضا، وعيادة الطوارئ 50 مستفيدا، وعيادة الباطنية 18 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 9 حالات، كما تم صرف الأدوية لـ 93 مستفيدا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد مستفيدان اثنان، وقسم التوعية والتثقيف 6 أشخاص.وفي الخدمات المرافقة فقد راجع قسم الخدمات التمريضية 25 مريضًا، كما تم تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.// انتهى //18:35ت م0050