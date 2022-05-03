حجة - صعدة 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.وجرى خلال المدة من 13 حتى 19 أبريل 2022م في محافظة حجة ضخ 3.742.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 696.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتوزيع 365 حقيبة للنظافة الشخصية، وتوزيع 365 وعاء لنقل المياه، وتنفيذ 113 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.فيما جرى في محافظة صعدة ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 29.621 فردا.// انتهى //18:36ت م0051