انجامينا 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واسأرجأ المجلس العسكري الحاكم في تشاد حوار المصالحة بين الجيش والمعارضة - والذي كان مقررا أن يبدأ في العاشر من مايو الحالي - إلى موعد لاحق ، وفق ما أعلنت عنه الحكومة التشادية بناء على طلب وسطاء.وقالت وزارة الشؤون الخارجية التشادية في بيان: إن أنجمينا "أعطت موافقتها" على إرجاء هذا الحوار الذي يُفترض أن يفضي إلى انتخابات "حرة وديموقراطية".الجدير بالذكر أن المجلس العسكري الانتقالي في تشاد كان قد أعلن في 9 مارس الماضي تشكيل لجنة للتفاوض مع ممثلي جماعات سياسية وعسكرية في البلاد .// انتهى //19:20ت م0052