إسلام آباد 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واسفجر مسلحون مجهولون اليوم سكة حديدية بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، مما أدى إلى توقف حركة القطارات عبر تلك السكة التي تربط بلوشستان بإقليمي السند والبنجاب.وأوضحت الشرطة الباكستانية أن مسلحين زرعوا عبوة ناسفة على قضبان سكة الحديد بالقرب من مدينة ديرة مراد جمالي، ونسفوها بالتحكم عن بُعد مما أدى إلى تلف جزء من القضبان.وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع لتأمينه، تمهيداً لبدء أعمال الصيانة، ولم تعلن أي جهة المسؤولية.// انتهى //19:21ت م0053