الرياض 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واسنظمت أمانة منطقة الرياض 6 فعاليات مجتمعيّة خلال أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام، بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، شملت 39 موقعًا متوزعًا في أنحاء العاصمة، مراعية الطابع الاحتفالي في فعالياتها لإضفاء السعادة والفرح على محيا السكّان والزوار خلال أيام العيد.وتضمنت روزنامة الأمانة في أيام العيد فعاليات متنوعة هي "عيدكم في حيكم"، و"معايدة الأهالي" بالشراكة مع لجان التنمية الاجتماعية، وفعاليّات ترفيهية متنوعة في ساحات العروض والاحتفالات، وبرامج مجتمعية احتفالية في الحدائق العامة، ومعايدة الأطفال في مصليات العيد، واحتفالات الأهالي ضمن نطاق بلديتي عرقة والحاير، إلى جانب معايدة المرضى بالتعاون مع عدد من المستشفيات والمراكز الطبية.وشهدت الفعاليّات إقبالاً كثيفًا من السكّان والزوار في جميع المواقع التي خصصتها لاحتضان برامج العيد السعيد، التي اتسمت بالتنوع لتناسب مختلف الفئات العمريّة، والمزج فيما بين الموروث المحلي، والعروض الفلكلورية، والمسابقات الترفيهية، والفرق الاستعراضية، والمسيرات الاحتفالية.وتأتي فعاليات أمانة منطقة الرياض خلال موسم العيد في إطار اهتمامها بتعزيز مشاركة السكان في المناسبات والأحداث العامة، والحرص على إضفاء طابع الفرح والسرور في أيام العيد، وتفعيل الأماكن العامة لاجتذاب الزوّار من خلال توفير وجهات متعددة لقضاء أمتع الأوقات.// انتهى //19:24ت م0055