حقل 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واستشهد شواطئ ومنتزهات محافظة حقل خلال ثاني أيام العيد الفطر المبارك توافد أعداد كبيرة من أهالي وزوار المحافظة، في دلالة على أهميتها كوجهةسياحية طبيعية، ويعد منتزة النخيل من أشهر المنتزهات لوقوعه على واجهة بحرية ساحرة، كما شهد مسبح “أم عنم” إقبالاً كبيرة من هواة السباحة.وتشهد شواطئ المحافظة الأخرى في الوصل والسلطانية إقبالاً من الزائرين، خاصة من خارج المحافظة الذي جعلوا محافظة حقل وجهتهم السياحية ، عطفاً على ماتمتلكه من مقومات سياحية مميزة ، جعلتها إحدى الوجهات .// انتهى //20:52ت م0062