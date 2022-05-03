جدة 2 شوال 1443 هـ الموافق 3 مايو 2022 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، اليوم، من دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، هنأه خلاله بعيد الفطر المبارك.وقد بادله سموه التهنئة بهذه المناسبة سائلًا الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير والعافية.كما أعرب دولة رئيس الوزراء الباكستاني عن بالغ شكره وتقديره على ما حظي به والوفد المرافق له من حسن استقبال وكرم الضيافة خلال زيارته للمملكة.// انتهى //20:57ت م0063