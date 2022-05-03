نيويورك 2 شوال 1443 هـ الموافق 3 مايو 2022 م واسأكدت منظمة اليونيسف تسجيل 10 آلاف طفل من لاجئي الروهينجا -ممن يعيشون في مخيمات كوكس بازار للاجئين في بنغلاديش- لتلقي التعليم بالمناهج الدراسية الوطنية لبلدهم الأم ميانمار.وأفادت المنظمة في بيان صحفي اليوم أن البرنامج التجريبي للمناهج الدراسية في ميانمار يمثل خطوة مهمة إلى الأمام نحو ضمان الحق الأساسي في التعليم بالنسبة لأطفال اللاجئين الروهينجا، وسيساعد في إعداد الأطفال للعودة إلى ميانمار، مشيرةً إلى أنها أطلقت هذا البرنامج مع شركائها في نوفمبر 2021م؛ استجابة للطلب الهائل على التعليم بين أطفال الروهينجا اللاجئين.// انتهى //22:16ت م0064