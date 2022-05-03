الباحة 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واستزيَّنت سماء مدينة الباحة اليوم بألوان الفرح التي جسدتها الألعاب النارية ، احتفالًا بعيد الفطر المبارك.وبناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة نظَّمت أمانة المنطقة فعالية الألعاب النارية بجوار المركز الحضاري، حيث شاهدها الجميع وسط تفاعل ومتابعة كبيرة.وتشكَّلت في أرجاء المدينة لوحات جمالية تمازجت فيها عقود من الألوان الزاهية، نشرت أجواء الفرح بهذه المناسبة السعيدة.// انتهى //22:19ت م0066