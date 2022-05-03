المدينة المنورة 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واستنطلق غداً احتفالات أهالي منطقة المدينة المنورة تحت عنوان " فرحتكم أمانة "الذي تقيمه أمانة المنطقة احتفالا بعيد الفطر المبارك ، وذلك في حديقة الملك فهد عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.وأوضحت " الأمانة " أنها أعدت لهذه المناسبة السعيدة برنامجاً متكاملاً رُوعي فيه تضمين العديد من الفقرات والبرامج المتنوعة ، التي تستهدف جميع شرائح المجتمع بمختلف فئاته العمرية،التي تشتمل على (أوبريت) خاص ، وفلكلورات شعبية ، ومسابقات ، وألعاب خفة ، وعروض حية، مشيرةً إلى أنه سيُنقل احتفاء الأهالي على خمس شاشات أُعدت لهذا الغرض ، الأولى منها في مقر الفعالية ، والثانية في حديقة القصواء ، والثالثة في حديقة الخالدية ، والرابعة في حديقة الدعيثة ، إضافة إلى العروض الصوتية المتزامنة مع النوافير الراقصة في حديقة القصواء، داعية الأهالي والزوار للحضور والاستمتاع بفعاليات العيد ، حيث حرصت أن تكون الفعاليات جاذبة ، وشاملة لمختلف الأحياء والفئات والأذواق ، تسهم في إثراء العيد والاحتفال بأيامه.الجدير بالذكر أن أمانة المدينة المنورة شاركت مجالس ومراكز الأحياء بالمنطقة احتفاءهم بالعيد ، بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء بالمدينة ، من خلال روزنامة من الفعاليات ،التي استمرت على مدى يومين ابتداء من أول أيام عيد الفطر المبارك، ويأتي من أبرزها :" معايدة الأهالي وكبار السن والمرضى في المستشفيات،وإقامة المسابقات لأهالي الحي.// انتهى //22:27ت م0068