‎الباحة 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واسارتسمت في سماء مدينة الباحة مساء ثاني أيام عيد الفطر المبارك لوحة من الجمال الرباني، حيث أضاء البرق سماءها وسط زخات المطر التي ارتوت بها أرضها، مما أعطاء جمالاً لأجواء المنطقة.وتشهد منطقة الباحة في هذه الأيام تقلبات جوية هطلت على أثرها -بفضل الله- أمطار من متوسطة إلى غزيرة سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب.عدسة "واس" رصدت أجواء الطبيعة والجمال التي شهدتها الباحة اليوم التي امتزجت ما بين لمعان البرق وأنوارها الذهبية.// انتهى //22:38ت م0069