عام / محافظة البدائع تقيم حفل الأهالي بمناسبة عيد الفطر
الثلاثاء 1443/10/2 هـ الموافق 2022/05/03 م واس
البدائع 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واس
أقامت محافظة البدائع اليوم، احتفال الأهالي بمناسبة عيد الفطر المبارك ، وذلك بمضمار الحمراء بالبدائع.
وتضمن الحفل أوبريت بعنوان " عيد وطن " ، والعرضة السعودية التي شهدت مشاركة الجميع ، وفقرة بعنوان "فرحة طفل " .
وقدم محافظ البدائع خالد بن ماضي الربيعان التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ولسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه، مشيداً بمشاركة الأهالي أجواء العيد السعيد ، مقدماً شكره للجهات الحكومية والخاصة المشاركة بالاحتفال.
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23:24ت م
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