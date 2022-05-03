البدائع 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واسأقامت محافظة البدائع اليوم، احتفال الأهالي بمناسبة عيد الفطر المبارك ، وذلك بمضمار الحمراء بالبدائع.وتضمن الحفل أوبريت بعنوان " عيد وطن " ، والعرضة السعودية التي شهدت مشاركة الجميع ، وفقرة بعنوان "فرحة طفل " .وقدم محافظ البدائع خالد بن ماضي الربيعان التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ولسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه، مشيداً بمشاركة الأهالي أجواء العيد السعيد ، مقدماً شكره للجهات الحكومية والخاصة المشاركة بالاحتفال.// انتهى //23:24ت م0070