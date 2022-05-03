طريف 02 شوال 1443 هـ الموافق 03 مايو 2022 م واسأسهمت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية في تقديم العديد من البرامج والمشروعات الاجتماعية لمستفيديها من الأيتام خلال شهر رمضان،ضمن مشروع المبادرة المجتمعية خلال شهر رمضان تحت شعار "في شهر الخير أبشر بالخير"، الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية ثاني العنزي أنه تم تقديم 9 برامج ومشاريع بتكلفة 735,629ريالاً، شملت تنفيذ مشروع تفريج كربة لـ 189 أسرة، وبرنامج العمرة؛ استفاد منه 30 مستفيداً، ومشروع كسوة العيد للأيتام؛ استفاد منه 261 أسرة، ومشروع تأثيث منزل يتيم؛ استفاد منه 21 أسرة، ومشروع السلة الرمضانية، إذْ وُزِّعَ 976 سلةً؛ واستفاد منه 812 أسرةً، ومشروع بطاقات سنابل الخير،حيث قُدِّمُ 400 بطاقة؛ استفاد منه 188أسرةً، ومشروع الإفطار والسحور ووُزِّعَ خلاله 672 وجبةً؛ استفاد منه 672 أسرةً، ومشروع سقيا يتيم،إذْ تم توزيع 400 كرتون ماء على 188أسرةً، إضافة إلى مشروع إضاءة بيت، إذْ جرى تسديد فواتير كهرباء لـ 8 أسر.وأكد العنزي حرص الجمعية على تقديم الخِدْمَاتِ الاجتماعية والتكافلية لتحسين جودة حياة المستفيدين من خدمات الجمعية، مقدماً باسم مجلس الإدارة شكره لجميع الداعمين، داعياً الموسرين والمقتدرين إلى الإسهام في دعم مشاريع وبرامج الجمعية.// انتهى //23:35ت م0073