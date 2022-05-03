اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع
الثلاثاء 1443/10/2 هـ الموافق 2022/05/03 م واس
نيويورك 2 شوال 1443 هـ الموافق 3 مايو 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 67.29 نقطة، بما يعادل 0.20%, ليغلق عند 33128.79 نقطة، كما صعد مؤشر ناسداك المجمع 27.74 نقطة أو 0.22%, ليغلق عند 12563.76 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 20.10 نقطة أو 0.48%, ليغلق عند 4175.48 نقطة.
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