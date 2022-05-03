نيويورك 2 شوال 1443 هـ الموافق 3 مايو 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 67.29 نقطة، بما يعادل 0.20%, ليغلق عند 33128.79 نقطة، كما صعد مؤشر ناسداك المجمع 27.74 نقطة أو 0.22%, ليغلق عند 12563.76 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 20.10 نقطة أو 0.48%, ليغلق عند 4175.48 نقطة.//انتهى//23:36ت م0074