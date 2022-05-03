عام / تبوك تشارك مدن المملكة فرحة العيد بالعديد من الفعاليات
الأربعاء 1443/10/3 هـ الموافق 2022/05/04 م واس
تبوك 03 شوال 1443 هـ الموافق 04 مايو 2022 م واس
احتفل أهالي مدينة تبوك وزائروها مساء أمس بعيد الفطر المبارك ، بالعديد من الفعاليات التي أعدتها أمانة المنطقة بمتنزه الأمير فهد بن سلطان .
وبدأ الحفل الذي حضره عدد من الأهالي بسلسلة من الفقرات والمسابقات ، بعدها انطلق الأوبريت المعد بهذه المناسبة بجملة من العروض الغنائية والرقصات الشعبية .
وتأتي هذه الفعاليات التي ستواصل اليوم وغداً في بارك مول بمدينة تبوك أنشطتها، إيماناً من الأمانة بدورها الفعال في الخدمة المجتمعية، ومشاركة أهالي المنطقة وزوارها فرحة العيد.
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