تبوك 03 شوال 1443 هـ الموافق 04 مايو 2022 م واساحتفل أهالي مدينة تبوك وزائروها مساء أمس بعيد الفطر المبارك ، بالعديد من الفعاليات التي أعدتها أمانة المنطقة بمتنزه الأمير فهد بن سلطان .وبدأ الحفل الذي حضره عدد من الأهالي بسلسلة من الفقرات والمسابقات ، بعدها انطلق الأوبريت المعد بهذه المناسبة بجملة من العروض الغنائية والرقصات الشعبية .وتأتي هذه الفعاليات التي ستواصل اليوم وغداً في بارك مول بمدينة تبوك أنشطتها، إيماناً من الأمانة بدورها الفعال في الخدمة المجتمعية، ومشاركة أهالي المنطقة وزوارها فرحة العيد.// انتهى //00:49ت م0002