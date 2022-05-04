الرياض 03 شوال 1443 هـ الموافق 04 مايو 2022 م واسجذبت مسيرة كأس " الشداد " الحاضرين الذين تجاوز عددهم مئة ألف زائر وفي جنبات ساحة البوليفارد سيتي 2 ومنطقة النافورة اليوم في ثاني أيام عيد الفطر والتي تأتي ضمن الفعاليات التي يقدّمها نادي الإبل خلال الثلاثة أيام الأولى من العيد.و" الشداد" هو الكأس الذي ظهر لأوّل مرّة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابقة وتمّت صناعته في إيطاليا من الذهب الخالص وفاز به مالك الإبل الكويتي دبّوس الدبّوس.وجذبت خيمة البادية التي توسطت رياض سيتي بوليفارد الزوّار، حيث تحتوي على نمط الحياة القديم وتُقدّم لزوّارها تجربة عيش مختلفة عبر التصوير بالأزياء التراثية والأطعمة الشعبية والقهوة السعودية وعازف الربابة، إذ تفاعل الزوّار مع الفعاليات التي تؤصل الموروث.وانطلقت العروض منذ اليوم الأوّل للعيد بالاستقبال في منطقة سكوير2 في بيت الشعر ثم استديو التصوير الفوري بالزي التراثي الذي وجد إقبالا من الأطفال وركن كأس "الشداد " والمعرض المفتوح.وأعطت مسيرات الهجن والهجّانة وهم متوشحين بزي المملكة العربية السعودية التراثي بعداً تاريخياً للمكان وتفاعل مع عروضهم الحيّة الجمهور من وسط ساحة النافورة.// انتهى //02:46ت م0004