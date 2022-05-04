الوجه 03 شوال 1443 هـ الموافق 04 مايو 2022 م واساحتفل أهالي محافظة الوجه مساء أمس بعيد الفطر بالعديد من الفعاليات التي تأتي بتنظيم وإشراف من بلدية المحافظة وجمعية التنمية الأهلية بالوجه وبالشراكة المجتمعية مع فريق لأمتنا نحيا التطوعي .وبدأ الحفل الذي حضره عدد من الأهالي بسلسلة من الفقرات والمسابقات، ومسرح الطفل وورش للرسم التشكيلي وتأتي هذه الفعاليات التي أقيمت بالحديقة البحرية بالكورنيش الشمالي :"إيماناً من بلدية الوجه بدورها الفعال في الخدمة المجتمعية، ومشاركة أهالي المحافظة وزوارها من المواطنين والمقيمين فرحة العيد وتهيئة جميع الفعاليات، التي تناسب مختلف شرائح المجتمع، لنصنع لوحة جميلة تعبر عن أفراح وطن .// انتهى //03:53ت م0005